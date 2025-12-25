-Vídeo (1.3354177)\nHoje é Natal, e os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo, mas muitos têm também muito carinho pelo “bom velhinho”, o Papai Noel.\nEssa personagem, fruto do marketing e das culturas holandesa e estadunidense, ele mexe com nossos afetos.\nMas..\nVocê por que o nome Papai Noel?\nAcalme-se. Já explico:\nEmbora o mito do “homem que entrega presentes a crianças” tenha surgido a partir de São Nicolau, um bispo católico do século IV, e, depois, ressignificado pelos holandeses, que levaram para os Estados Unidos com o nome de Santa Claus (referência a São Nicolau), muitas culturas, principalmente latinas, escolheram não fazer referência ao bispo.\nPor hora. Com ou sem H?\nBrega é alemão\nSkincare. Palavra masculina ou feminina?\nResolveram dar um nome mais afetuoso, em que há a figura do papai, adjetivado pela palavra nascimento (referência a Jesus).