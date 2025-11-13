-VÍDEO YOUTUBE PORTUGUÊS EXPRESSO (1.3336625)\nNoutro dia, alguém me perguntou isso.\nAchei a pergunta inteligentíssima.\nDetalhe. Essas palavras têm tudo a ver…\nAcalme-se, leitor. Já explico.\nInicialmente, lembrarei aos desavisados que “paquerar”\nsignifica flertar, cortejar de forma leve e descontraída.\nPor hora. Com ou sem H?\nBrega é alemão\nSkincare. Palavra masculina ou feminina?\nMas…\nAtenção: a raiz da palavra é “animal”. Vem de “paca ”.\nÉ isso mesmo. Bem de “paca”, um roedor típico das florestas brasileiras, conhecido por seu comportamento tímido e cauteloso.\nÉ o seguinte:\nOs cães utilizados para caçar as pacas eras chamados de “paqueiros”.\nEles eram bem adestrados para ficar à espreita, com a finalidade de que o ataque fosse preciso.\nO verbo “paqueirar” (antes com “i”) veio daí.\nDepois, a grafia passou a ser “paquerar”, sem o “i”.