E aí? Você se arriscaria nessa resposta?
O tema é belíssimo e cheio de detalhes. Venha comigo que já vou explicar:
O dois são corretos! Repito: os dois são corretos.
Sim, tanto "o personagem" quanto "a personagem" estão de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa.
Muita gente diz que o correto seria apenas a forma masculina por influência da Língua Francesa: personagem originou-se de "le personnage", substantivo masculino em francês.
Por outro lado, há quem defenda a forma feminina, principalmente pelo fato de muitas palavras terminadas em "-agem", na Língua Portuguesa, serem femininas: "viagem", "passagem", "garagem" etc.
Em verdade, digo-vos, porém: "Personagem" é substantivo comum a dois gêneros, ou seja, pode ser usado tanto com o artigo masculino quanto com o feminino.