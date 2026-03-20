-Vídeo (1.3388316)\nHá um “não” e quer dizer “sim”.\nEstranho, não é? Acalme-se. Já explico:\nQuando alguém diz "Posso falar?”, e a outra pessoa responde “Pois não”, esse “não” não é “não”. Ao contrário: é um retumbante SIM.\nComo pode isso?\nÉ que o “POIS NÃO” é uma redução de uma sentença linguística. É como se alguém dissesse: “Pois como você não poderia falar? Claro que sim”.\nPercebeu?\nDia de domingo, dia de segunda...?\nObedecer é ouvir com atenção\nRécorde ou recorde?\nTrata-se de um reforço. Significa “claro que sim”.\nÉ bom lembrar que "pois sim" é menos corrente no Brasil, mas também é correto.\nInteressante, não é?\nAté a próxima.\nProfessor Carlos André