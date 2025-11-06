-Vídeo (1.3333582)\nQue atire o primeiro dicionário quem nunca teve dúvida nisso?\nAdmita. Você já teve.\nBem, vamos lá. Vamos resolver isso.\nPor hora (com h) significa o tempo contado em 60 minutos (período de 1 hora).\nAssim, um automóvel que anda a 60 km por hora percorre 60 km no intervalo de 1 hora.\nSkincare. Palavra masculina ou feminina?\nSincero é sem cera?\nPersonagem. Masculino ou feminino?\nOutro exemplo dessa expressão se refere às pessoas que trabalham por hora. A cada 1 hora, ganham o bendito dinheiro.\nPor ora (sem h) significa “por enquanto”, “neste momento”, “agora”, “atualmente”.\nAssim, aquele que diz que “por ora” quer apenas um café com leite tem o objetivo de dizer que “por enquanto”, que “neste momento” quer apenas um café com leite. Talvez, em outro momento, aceite outro alimento.\nEntendeu? Bonito, não é?