-VÍDEO: POR QUE 'VARA' NO JUDICIÁRIO? (1.3394060)\nCertamente, você já deve ter-se perguntado o porque de esse termo ser usado no Judiciário.\nDe fato, é estranho o nome de “vara” para a unidade jurisdicional em que o juiz exerce a jurisdição, não é?\nMas...\nAcalme-se. Já explico.\nGoiânia é roça?\nDia de domingo, dia de segunda...?\nObedecer é ouvir com atenção\nEtimologicamente, a palavra "vara", no sentido de unidade judiciária, deriva do latim vara e significa "haste" ou "ramo flexível".\nNa Roma Antiga, os lictores, servidores públicos que acompanhavam os magistrados, portavam um feixe de vara, com um machado na ponta, como símbolo de autoridade. Esse feixe era usado também para abrir caminho na multidão.\nEm Portugal, e no Brasil, por meio das Ordenações Filipinas, principalmente, havia exigência de que os juízes exibissem, de forma obrigatória, a vara.