-VÍDEO: FLAGRANTE (1.3401932)\nE ai?\nAcalme-se. Já explico.\nFlagrante e fragrante parecem irmãs, mas são primas distantes – uma captura criminosos, a outra encanta narizes.\nÉ o seguinte:\nFlagrante vem do latim flagrans, frag- particípio presente de flagrare, que significa "arder em chamas" ou "queimar intensamente".\nSe você quiser "vim"?\nTravessão é sinal de IA?\nPor que 'vara' no judiciário?\nNo Direito Processual Penal, o "flagrante" é, em regra, a prisão que ocorre “no ato” do cometimento do crime (um dos incisos do art. 302 do Código de Processo Penal).\nExemplo: "O assaltante foi pego em flagrante delito."\nJá fragrante essa é outra história. Vem do latim fragrans, de fragrare, que significa "exalar bom cheiro" ou "perfumar". É o aroma que sobe e conquista, como flores ou um bolo fresquinho. É usado para o que cheira bem ou, por extensão, para algo evidente de forma positiva e intensa: