-VÍDEO: RECORD (1.3379291)\nCom certeza, você já acompanhou a polêmica sobre esse assunto nos últimos dias. Houve ação judicial e tudo, não é?\nPois bem...\nQual a forma correta?\nAcalme-se: já explico.\nEm primeiro lugar, eu fiquei impressionado com os sabichões que já foram logo disparando a ideia de que “récorde não existe, que isso é coisa de Globo lixo etc, etc, etc”.\nÉ o que sempre costumo dizer, quando o assunto é gramática, “devagar com o andor que o santo é de barro”.\nMetido a besta\nCatedral vem de cadeira\nO mim não é "coisa de índio"\nVamos lá.\nA palavra vem do latim, passa pelo francês, pelo inglês e chega ao nosso português.\nNo francês, essa palavra tende a ser pronunciada como paroxítona (reCORde) e designa o sentido de "feito memorável" ou de "marca superada", e popularizou-se no esporte no século XIX.