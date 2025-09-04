-Rubrica (1.3308567)\nRUBRICA. Como se pronuncia essa palavra?\nA palavra rubrica vem do latim rubrica, derivada de ruber, que significa “vermelho”.\nÉ isso mesmo. Vermelho.\nMas… o que isso tem a ver com assinatura?\nAntigamente, os documentos muito importantes levavam um parágrafo escrito com uma tinta de cor vermelha. O uso dessa cor destacava títulos ou instruções, que se diferenciavam do texto principal escrito em tinta preta.\nDaí, por extensão, passou a significar também a anotação, a subdivisão de um texto e, mais tarde, a assinatura abreviada.\nEntendeu?\nSim, mas e a pronúncia correta?\nFeira. Por que essa palavra existe nos dias da semana?\nEsquisito. Essa palavra é um elogio a alguém?\nAtravés, não. Assim, você vai destruir o documento\nVamos lá.\nMuita gente se confunde e acaba falando RUbrica, como se fosse proparoxítona. O correto, no entanto, é ruBRIIca, paroxítona, com o acento tônico em BRI.