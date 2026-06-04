Poucas palavras despertam tanta curiosidade sobre a origem quanto a do sobrenome Sarney. Trata-se do nome de um imortal da Academia Brasileira de Letras e ex-presidente da República.\nHá muitos mitos... O mais conhecido circula há décadas em conversas, em jornais, em salas de aula e, mais recentemente, nas redes sociais.\nSegundo essa versão, tudo teria começado em uma companhia de energia elétrica no Maranhão. O diretor seria um norte-americano e o gerente um inglês teria se chamado Ney. Ao dirigir-se ao subordinado, o diretor o chamaria de “Sir Ney”. Encantado com a sonoridade da expressão, o avô do futuro presidente teria transformado o tratamento britânico em nome próprio. Nasceria, assim, o nome Sarney.\nMundo de palavras aleatórias\nPaciente\n"Derredor" é palavra do demônio?\nA história é boa... boa e engraçada demais. O problema é que ela não é verdadeira.