-VÍDEO: Se você quiser “vim”? (1.3399322)\nSe você quiser vim...?!\nPor favor não!!\nAcalme-se. Já explico:\nTodo mundo viu (ou até participou) de uma “trend”, na qual o bordão foi “Se você quiser vim...”\nNa última semana, os “tredeiros” de plantão (com o perdão do neologismo) divulgaram empresas, órgãos públicos, lote no céu... tudo. Divulgaram tudo por meio dessa “trend”. .\nFuncionou assim: o conteúdo viralizante consistiu em alguém fazer – com ironia - “pouco caso” do que se iria divulgar.\nPois bem, em algum dado momento, soltavam lá o: “Se você quiser vim...”\nTravessão é sinal de IA?\nPor que 'vara' no judiciário?\nGoiânia é roça?\nAtenção:\nQuer fazer “trend”? Cuidado com a gramática!\nNão é “se você quiser vim”. É “se você quiser vir” (repito: vir).\n"Vim" é o pretérito perfeito: ação passada concluída. "Eu vim de Goiânia ontem". Vim é verbo flexionado no passado perfeito do indicativo.