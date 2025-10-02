-VÍDEO: Vir ou ver? (1.3319752)\nSe você vir ou se você ver?\nQual das duas formas é correta?\nDevagar com o andor que o santo é de barro!!\nVamos lá.\nVocê sabe: é comum ver “se você ver” em mensagens, provas e até em petições.\nO correto, no padrão culto, é “se você vir”. Repito: “se você vir”.\nPor quê?\nIsso posto ou isto posto?\nEscrúpulo. Você tem?\nRubrica. Como se pronuncia essa palavra?\nDepois de “se”, com valor condicional ou temporal projetado para o futuro, usamos o futuro do subjuntivo. É o caso de vir (forma do verbo ver): Se você vir a mensagem, responda.\nE se a ideia não for “ver”, mas chegar?\nAí é outro verbo. Use “se você vier” (futuro do subjuntivo de vir): Se você vier à reunião, avise.\nPercebeu a sutileza?\nAté a próxima.\nFraterno abraço.\nProfessor Carlos André.