Olá, leitor de O Popular. Muita gente boa por aí diz que a palavra SINCERO vem da expressão SEM CERA, porque os escultores romanos desonestos teriam passado cera nas estátuas para esconder defeitos, e as obras sem cera seriam as verdadeiras, aquelas sem disfarce.
É uma história bonitinha, mas ordinária. É fake. É a famosa uma etimologia popular que se espalhou por livros de autoajuda e textos motivacionais, sem qualquer base linguística ou histórica.
Vamos à verdade:
A palavra sincero vem do adjetivo latino sincērus, que significava "puro, sem mistura; leal, franco, verdadeiro".
O vocábulo é formado a partir do elemento sim- (que quer dizer "um só", o mesmo que figura em simplex e singŭlus) e do sufixo -cērus, derivado de um radical que expressa a ideia de crescimento, o mesmo presente em procērus ("alongado, elevado").