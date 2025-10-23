-Vídeo (1.3327846)\nLeitor de O Popular,\nCuidado com a pele e com a gramática.\nJá explico:\nA palavra skincare vem do inglês e significa: “cuidado com a pele”. É um termo usado para designar o conjunto de produtos e de práticas voltados à limpeza, hidratação e proteção da pele.\nA expressão caiu nas graças dos brasileiros, porém surgiu o dilema:\nA palavra é masculina ou feminina?\nSincero é sem cera?\nPersonagem. Masculino ou feminino?\nSe você vir ou se você ver?\nVamos lá.\nO núcleo da ideia da tradução para portuguêS é “cuidado”, substantivo masculino: “ O cuidado com a pele”.\nIsso implica que o ideal, logicamente, é O skincare (masculino).\nMas..\nDevagar com o andor, que “o santo é de barro”\nA Língua Portuguesa do Brasil é regida pelos usos e costumes.\nIsso significa que se pode ainda “bater o martelo” sobre o gênero dessa palavra.