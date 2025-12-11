-VÍDEO: Português Expresso (1.3348865)\nSua BRUACA!!!\nJá ouviu esse xingamento a uma mulher?\nTerrível, não é?\nPrimeiramente, nunca (jamais) se dirija a uma mulher mais velha assim. Não faça isso. É falta de respeito. É machismo. É etarismo.\nMas…\nDe onde vem a palavra BRUACA?\n"Ideia de 'girico'". Quem é o 'girico'?\nTesta. Cuide da sua. Saiba de onde ela vem\nNegro ou preto?\nSaiba que nem sempre foi um xingamento a uma mulher mais velha.\nA palavra vem do espanhol “burjaca”, que significava “mala de mendigo”.\nNo Brasil, mais precisamente no sertão, o termo também se refere a uma mala.\nEu me lembro bem dessas malas de couro na fazenda de meu avô. Eram muito usadas para transportar objetos e eram geralmente colocadas sobre os lombo dos animais como cavalos e jumentos.\nComo BRUACA virou xingamento?\nFoi assim: algum indivíduo associou a famigerada mala desgasta a uma mulher idosa.