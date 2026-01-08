-VÍDEO: TERNO E COSTUME (1.3358889)\nQue atire o primeiro alfinete que nunca teve dúvida ou quem nem tenha se atendado para essa curiosidade...\nAcalme-se que explico.\nA palavra terno, segundo o Dicionário Aurélio, vem do latim terni e possui a noção de “três”. Assim, tradicionalmente, houve uma associação direta com as três peças que constituiriam a famosa vestimenta. Muitos alfaiates e vendedores juram de junto que terno serve apenas para indicar paletó, gravata e colete. Isso é até lógico...\nFulano, beltrano e sicrano\nPapai Noel. O Natal à francesa no Brasil\nGravata\nMas... Devagar com o andor que o santo é de barro!\nO cartório das palavras, que o dicionário, diz o seguinte: “vestiário masculino, composto de paletó, calças e, às vezes, colete”. Notou? Às vezes! Repito: às vezes.\nEntão, não saia arrogantemente a corrigir as pessoas, que se referem ao paletó e às calças, sem colete, como terno.