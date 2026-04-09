-VÍDEO: Português Expresso (1.3396533)\nA resposta é NÃO. Ou, pelo menos, não necessariamente...\nDeixem os travessões em paz. Esses sinais de pontuação são extremamente importantes para os textos em língua portuguesa.\nServem basicamente para 3 coisas:\n1. Indicar fala de personagens\n2. Substituir a vírgula em textos muito virgulados\n3. Dar ênfase em determinas expressões.\nMachado de Assis os usava para pausas dramáticas, de maneira extraordinária.\nPor que 'vara' no judiciário?\nGoiânia é roça?\nDia de domingo, dia de segunda...?\nDe fato, o algoritmo busca textos de excelência, e bons autores - que escrevem esses textos - usam travessão. (Acabei de usar, viu?!)\nO que não se pode é dizer que há pressuposto texto escrito por IA apenas por haver travessões. Há muita gente de boa escrita ainda neste país.\nInfelizmente, a discriminação com os travessões tem feito até essas pessoas deixarem de usar. Um absurdo, não é?