Há 30 anos, quando deixou Foz do Douro, na região do Porto, em Portugal, Eurico Benjamin dos Santos Moreira não imaginava que encontraria em Goiás um pedaço da própria história. Foi entre festas juninas e procissões religiosas, que o português percebeu que a distância de mais de 7 mil quilômetros não era suficiente para apagar as semelhanças entre as duas terras. A motivação para vir a Goiás veio pelo romance com aquela que viria a se tornar sua mulher. Hoje, aos 71 anos, ele resume essa trajetória. “Tenho sangue português, alma portuguesa, mas o meu coração já é goiano”, brinca.\nA declaração poderia ser repetida por muitos dos portugueses que escolheram Goiás para viver. Celebrado oficialmente em 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será comemorado em Goiânia nesta quarta-feira (8), com apresentações culturais, gastronomia, literatura e homenagens à cultura lusitana. A programação, que será realizada no espaço Bella Eventos, reunirá representantes da comunidade portuguesa, empresários, artistas e autoridades em uma celebração dos laços históricos que unem os dois países.