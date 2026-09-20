“Arruma a postura.” “Olha a coluna.” “Não senta desse jeito.” Durante muito tempo, manter o corpo ereto na posição considerada correta foi tratado quase como uma regra de ouro para prevenir e controlar a dor nas costas. Agora, essa certeza começa a ser questionada. A agente administrativa Gislaine Assis de Oliveira, de 37 anos, passou anos tentando driblar as dores com os cuidados que aprendeu a associar à saúde da coluna.\nLevantava-se algumas vezes durante o expediente, fazia pequenas pausas, ajustava a altura dos monitores, buscava uma cadeira adequada e até comprou um suporte para os pés. Também procurou fisioterapia, mas encontrou no pilates uma das estratégias mais eficientes que mais ajudaram a aliviar o desconforto. Desde março, porém, está sem praticar a atividade e voltou a conviver com as dores. “Sempre procuro corrigir a postura quando vejo que está incorreta, pois percebo que as dores pioram quando a postura não está adequada”, conta.