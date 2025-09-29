Chupar picolé sentado na Praça do Coreto é um clássico tanto para quem visita a cidade de Goiás quanto para os próprios moradores da antiga capital. Fechado pelos próximos três meses, um dos maiores ícones do município se torna canteiro de obras para um projeto de revitalização que pretende transformar a paisagem urbana e valorizar o patrimônio histórico.\nCom recursos provenientes do Governo Federal com contrapartida municipal, as obras incluem a recuperação da pavimentação em pedra irregular e das pedras laje, a instalação de novos mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras e o restauro das luminárias coloniais. Há ainda a inserção de obras artísticas e de um novo paisagismo.\n“É importante ressaltar que nenhuma árvore saudável será removida, pelo contrário, o projeto paisagístico foi desenvolvido para integrar espécies típicas da vegetação de Goiás”, explica Renan Barros, secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Captação de Recursos. “Também estão previstos ajustes pontuais no traçado da pavimentação, realizados de forma criteriosa e respeitando o conjunto original, a fim de promover um melhor aproveitamento dos ambientes da praça”, completa.