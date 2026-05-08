-projeto mansão marrone (1.3406826)\nA mansão de alto padrão do cantor Marrone, da dupla com Bruno, que está sendo construída em Goiânia, terá piscina em formato de “praia”, estúdio de música, campo de futebol e cinema. O condomínio de luxo é o mesmo onde moram outros nomes do sertanejo, como Leonardo, que pediu para ser incluído um bar e foi atendido. A obra, que começou há cerca de cinco meses, tem previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2027.\nTem uma piscina tipo de resort, em formato de praia. Tem uma sauna interligada à piscina e um spa acoplado a ela", explicou a arquiteta Patrícia Moreno ao repórter Rodrigo Melo, do POPULAR.\nSegundo a arquiteta, a proposta foi criar um ambiente voltado à convivência e ao lazer. “Ele tem uma área de festas nessa casa, que integra toda essa área de lazer, com o campo, com a piscina, com o fireplace. [...] Essa casa vai ter campo de futebol, porque ele joga semanalmente com os amigos”, afirmou.