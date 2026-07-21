-Areal (1.3435456)\nUma ‘praia sem mar’, chamada de areal, localizada no alto da serra do Parque Estadual Serra Dourada (Pesd) chama atenção pela beleza natural formada pela decomposição de rochas. A paisagem natural se estende pelos municípios de Cidade de Goiás, Mossâmedes e Buriti de Goiás.\nDe acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o parque não está aberto à visitação porque está passando por um processo de regularização fundiária.\nEm vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver a formação do areal no topo da serra, com árvores, flores e rochas ao redor.\nAinda de acordo com a Semad, as diferentes cores das rochas de arenito fazem com que a areia possua colorações variadas. As rochas sofrem inteperismo e se transformam em areia.\nParque Estadual Serra Dourada