O carnaval em Goiás começa antes mesmo do calendário oficial, com trio elétrico ligado, avenida tomada pelo público e uma programação pensada para reunir pessoas de todas as idades. O projeto Folia Goiás transforma Goiânia no dia 7 de fevereiro no grande palco do pré-carnaval e estende a celebração para mais 20 cidades goianas, fortalecendo a cultura popular e o turismo.\nNa capital, o ponto central do evento é o Circuito Folia Goiás, montado na Avenida 85, entre a T-10 e o Campo do Goiás, no Setor Bueno. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local ao longo do dia, em uma estrutura gratuita que funciona das 16h à meia-noite, reunindo grandes atrações nacionais e artistas regionais. Com investimento de R$ 4 milhões do Governo do Estado, o projeto é realizado pela Secretaria da Retomada em parceria com a Secult Goiás.