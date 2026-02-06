O pré-carnaval em Goiânia chegou com tudo em 2026. Blocos tradicionais dão as boas-vindas às festas mais novas e transformam o fim de semana em ponto de encontro dos goianos em dezenas de bares, espaços de festas e, é claro, nas ruas. Neste sábado (7), o público pode conferir uma infinidade de atrações para o time que gosta de pular folia em grande estilo.\nDurante dia e noite, diversos bloquinhos que estão espalhados pelos setores Bueno e Marista seguem para os clássicos cortejos pelas ruas da cidade em direção a Avenida 85, onde tudo vira uma só festa no Cortejo Folia Goiás. Enquanto isso, Nattan e Menos é Mais tomam conta da Esplanada no Centro Cultural Oscar Niemeyer e o cantor Marcelo Falcão garante que os roqueiros estejam bem servidos no Hall do Estádio Olímpico de Goiânia. Confira o roteiro de pré-carnaval em Goiânia e boa folia.