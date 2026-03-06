Após sucesso internacional e quase 10 anos em cartaz, com mais de 200 mil espectadores e cerca de 600 apresentações, o premiado espetáculo Tom na Fazenda chega a Goiânia para duas sessões no palco do Teatro Madre Esperança Garrido. A primeira será neste sábado (7), às 20 horas, e a segunda, no domingo (8), às 19 horas. No elenco estão Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary. A peça discute temas importantes, como homofobia e patriarcado.Na história, o protagonista é o publicitário Tom (Armando Babaioff), que vai à fazenda da família para o funeral do companheiro. Lá, descobre que a sogra, interpretada por Denise Del Vecchio, nunca tinha ouvido falar de sua existência e tampouco sabia que o próprio filho era gay. A fazenda, aos poucos, transforma-se em um cenário perigoso, onde, quanto mais os personagens se aproximam, maior é o choque de suas contradições. Nesse ambiente, Tom é envolvido em uma trama de mentiras criada por Francis (Iano Salomão), irmão do falecido.A montagem, idealizada por Armando Babaioff e dirigida por Rodrigo Portella, tem uma trajetória respeitada. Vencedor dos prêmios da Associação de Críticos de Teatro de Quebec, Shell, Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e Associação de Produtores de Teatro (APTR), entre outros, o espetáculo já foi apresentado no Canadá, França, Reino Unido, Suíça e Bélgica. Em Paris, no celebrado Théâtre Paris-Villette, bateu o recorde de público e bilheteria da história do teatro. Foi a primeira vez que um espetáculo latino-americano ocupou o palco daquele espaço.“Estreamos em março de 2017 e seguimos firmes nestes quase 10 anos, principalmente graças ao público, sempre com temporadas lotadas no Brasil e no exterior. Isso nos mostra que Tom na Fazenda é um espetáculo necessário, pela temática e pela qualidade artística, e que ainda precisa ser visto por muito mais pessoas no Brasil e no mundo. A encenação de Rodrigo Portella é um convite a experimentar o teatro em sua máxima potência. É um privilégio circular com o espetáculo pelo Brasil e mostrar no exterior a potência do teatro brasileiro”, celebra Babaioff.Tom na Fazenda é baseado na obra Tom à la Ferme, do autor canadense Michel Marc Bouchard. Foi em uma conversa com um amigo que Babaioff tomou conhecimento do filme Tom na Fazenda (2013), adaptação da peça homônima, dirigida pelo franco-canadense Xavier Dolan. Michel Marc Bouchard sintetiza a essência do espetáculo em uma frase poderosa: “Homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar”. A citação resume a dor e os conflitos internos vividos não só pelo personagem central, Tom, mas por diversos jovens diariamente, em todos os lugares.“Bouchard compôs uma obra de estrutura impecável. Ele vai fundo nas contradições de seus personagens, o que os torna muito próximos de nós e traz o problema para dentro das casas, para o núcleo familiar mais íntimo que todos conhecemos”, explica Rodrigo Portella. O diretor escreveu 12 peças e dirigiu outras 40. Ele ganhou alguns dos mais importantes prêmios do teatro brasileiro da última década por suas criações, como (Um) Ensaio Sobre a Cegueira, com o Grupo Galpão; o musical Ray, Você Não Me Conhece, sobre Ray Charles; e Ficções (texto e direção), com Vera Holtz.Já Babaioff é formado pela Escola Estadual de Teatro Martins Pena e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UniRio), em Artes Cênicas. No teatro, participou de inúmeras peças, com destaque para Na Solidão dos Campos de Algodão, de Bernard-Marie Koltès, com direção de Caco Ciocler; A Propósito de Senhorita Júlia, de August Strindberg, dirigida por Walter Lima Jr.; Rockantygona, baseada na obra de Sófocles, com direção de Guilherme Leme Garcia; A Primeira Noite de um Homem, com direção de Miguel Falabella; e Gota D’Água, do diretor João Fonseca. Ele também tem carreira de destaque na televisão, com novelas e séries. SERVIÇOEspetáculo: Tom na Fazenda, com Armando BabaioffData: Sábado (7), às 20h, e domingo (80, às 19hLocal: Teatro Madre Esperança Garrido / Av. Contorno, CentroIngressos: a partir de R$ 25Mais informações: Sympla