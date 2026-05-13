Segundo a AGOS, prêmio é reconhecido como o "Oscar dos Supermercados" (Divulgação/Comunicação AGOS)\nO setor supermercadista goiano se reúne na noite desta quarta-feira (13) para celebrar os destaques do ano com a entrega do Prêmio Carrinho de Ouro. Promovido pela Associação Goiana de Supermercados (AGOS), o evento acontece no salão de eventos da entidade, a partir das 20h, e promete reunir cerca de 500 convidados.\nA premiação, que reúne as principais lideranças do estado, envolve as redes que impulsionam o desenvolvimento das cidades goianas e a modernização do setor. Conhecido como o “Oscar dos Supermercados”, o evento premia as empresas que melhor se adaptaram aos desafios do varejo durante o ano.\nDe acordo com a AGOS, em um cenário de constante transformação de hábitos, o setor de supermercados de Goiás é responsável por movimentar R$ 50 bilhões anuais na economia goiana.