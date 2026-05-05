Se a ideia é sair de casa com apetite de comida e de música, o Goiás Gastronomia 2026 já começa entregando tudo no primeiro fim de semana. Entre quinta-feira (7) e domingo (10), o Parque Mutirama vira ponto de encontro para quem quer circular entre shows, cozinhas e experiências ao ar livre.\nA agenda cultural é um dos principais chamarizes desta primeira etapa. O destaque é o show de Elba Ramalho, que se apresenta nesta sexta-feira (8) e canta seus principais hits, como o clássico Bate Coração. Já no sábado (9), o projeto Fica Comigo assume o palco, enquanto o domingo traz atrações como Beatles para Crianças e a banda Venosa, ampliando o alcance do evento para diferentes públicos.\nEnquanto a música movimenta o palco, a gastronomia ocupa diferentes espaços do festival. Com o tema Goiás, a Mesa do Futuro: Raízes e Releituras, a proposta é valorizar ingredientes do Cerrado e apresentar novas leituras da culinária regional, aproximando tradição e contemporaneidade.