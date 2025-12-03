A cidade de Goiás recebe, a partir desta quinta-feira (4), às 19 horas, a primeira edição da Mostra Farolete: Mostra de Artes do Vídeo. O evento, que segue até sábado (6) na antiga capital, reúne produções de videoarte, videodança, videoperformance e cinema experimental, com exibições gratuitas e abertas ao público. A realização é da Universidade Federal de Goiás – Câmpus Goiás, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape/UFG).\nA programação articula obras de artistas brasileiros e estrangeiros, criando um campo de trocas transnacionais em que diferentes experiências visuais se encontram na cidade de Goiás. Ao lado de artistas convidados internacionais, a mostra apresenta mais de 60 filmes e vídeos produzidos no Brasil, provenientes de diversos estados, reunindo perspectivas que expandem o entendimento do vídeo como gesto político e sensível.