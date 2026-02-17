No mês das Mulheres, a partir de 12 de março, o público vai poder se divertir e se emocionar acompanhando as histórias das amigas Laura (Sheron Menezzes), Ana Lia (Natália Lage), Claudinha (Debora Lamm) e Joana (Luciana Paes), protagonistas de Juntas & Separadas, série Original Globoplay em coprodução com a Conspiração. Esta é a primeira obra audiovisual da autora Thalita Rebouças, que dedica uma trama às mulheres maduras, estimulada por suas vivências próprias. Com dez episódios que serão disponibilizados na íntegra, o título tem roteiro assinado por Thalita Rebouças e Juliana Araripe e direção geral de Mini Kerti. O título também marca o primeiro projeto de Thalita Rebouças voltado para o público adulto e parte de uma vivência íntima e concreta: o fim de um casamento longo, aos 40 anos, e o luto que se seguiu a esse rompimento. Foi nesse atravessamento, já vivendo a chegada da menopausa e redescobrindo o próprio corpo e o desejo, que Thalita passou a se cercar de outras mulheres em situação semelhante, encontradas em mesas de bar, conversas noturnas e redes de apoio improvisadas, mas fundamentais.Essa experiência pessoal se transforma em ficção e espelha a escuta da vida real: cada personagem carrega fragmentos dessas mulheres observadas, acolhidas e vividas ao longo do caminho, compondo um retrato múltiplo, afetivo e profundamente reconhecível dessa fase da vida. A trama de Juntas & Separadas começa com a separação da Laura e, a partir daí, se desenvolve uma amizade entre essas quatro mulheres bem diferentes entre si, mas que também passaram por um divórcio e que se acolhem neste processo de autodescoberta e amadurecimento.Unidas na separação, formam uma rede de apoio real e imperfeita. Uma sororidade vivida na prática, feita de mensagens em grupos de aplicativos de conversa, encontros no bar, gargalhadas, crises, recaídas e pequenas vitórias cotidianas. Tudo isso combinado com falta de colágeno, queda de cabelo e menopausa. O Bar do Leme é o principal local onde elas se encontram para dividir seus problemas e vitórias.Em vez de respostas fáceis, a série propõe perguntas urgentes: quem somos quando o casamento acaba? Como se deseja depois dos quarenta? O que significa envelhecer em um mundo que insiste em invisibilizar mulheres maduras? Mais do que trajetórias individuais, as quatro protagonistas representam modos distintos de atravessar a maturidade. Tudo isso conectado por um elo forte de amizade.Laura vive o conflito entre imagem pública e fragilidade íntima; Ana Lia é a mulher que sustenta tudo ao redor enquanto adia o olhar para si; Joana enfrenta o tempo com humor e melancolia, tentando se reinventar quando tudo parece fora de lugar; Claudinha carrega no corpo e na fé as marcas de uma vida de silenciamentos. Juntas, elas não formam um grupo homogêneo, mas complementar: quatro forças diferentes que se equilibram, se confrontam e se sustentam mutuamente.“Se a gente pudesse definir Juntas & Separadas em uma palavra seria ‘amizade’. Porque amigo é a família que a gente escolhe. Com leveza e humor, que são elementos que estão no DNA da minha escrita, conseguimos fazer uma série sobre mulheres acima dos 40 anos que acredito que todas as mulheres devem se identificar. Podem esperar leveza, riso, emoção, porque tem momentos muito bonitos, delicados e de extrema vulnerabilidade delas. Todas têm qualidades e defeitos”, define Thalita Rebouças. Thalita ainda complementa: “Acho que essa série vai mostrar a importância de as mulheres acreditarem nelas mesmas e acho que todo mundo vai querer ficar amiga de Laura, Ana Lia, Claudinha e Joana”.A diretora Mini Kerti também adianta o que o público pode esperar da obra. “Juntas & Separadas é uma série leve, para se divertir, mas que também se permite ser profunda, discutindo assuntos que ainda são pouco abordados. É uma série feminina, sobre temas de mulher, contados a partir de um ponto de vista feminino”, finaliza.