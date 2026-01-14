O catálogo de animes do Globoplay ganha um tempero especial neste início de ano. Nesta quinta-feira (15), Fruits Basket chega ao streaming oferecendo uma narrativa envolvente, emocionante e repleta de surpresas.A produção acompanha Tohru Honda, uma jovem determinada que se muda para a misteriosa propriedade da família Sohma. Lá, ela descobre um segredo extraordinário: os membros da família se transformam nos animais do zodíaco chinês sempre que estão fragilizados ou ao serem abraçados por alguém do sexo oposto que não compartilhe a maldição. Entre risos, lágrimas e muita empatia, Tohru tenta ajudá-los a lidar com seus segredos e desafios, transformando a vida de todos ao redor.O anime é baseado no mangá homônimo criado por Natsuki Takaya, publicado originalmente entre 1998 e 2006. A obra conquistou fãs ao redor do mundo por sua combinação de drama, romance e fantasia, explorando de forma sensível temas como relações familiares, superação pessoal e amizade verdadeira.A produção de 2019 traz essa história para os dias de hoje, com animação moderna, fidelidade ao mangá e cobertura completa de todos os arcos, aprofundando ainda mais os personagens e suas emoções.Ao longo da série, são apresentados momentos divertidos, emocionantes e mágicos, com personagens complexos e carismáticos, transmitindo mensagens de esperança e empatia, além de equilibrar cuidadosamente drama e humor. A narrativa aborda temas universais como pertencimento, superação e relacionamentos, proporcionando uma experiência envolvente para todos. A produção se destaca, ainda, por apresentar personagens e histórias que geram identificação especial entre o público feminino, sem deixar de encantar fãs de todas as idades. A primeira temporada completa de Fruits Basket já está disponível no Globoplay, pronta para maratonas de todos os fãs de animação japonesa.