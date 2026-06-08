A poesia vai tomar conta de Pirenópolis. A partir de quarta-feira (10), a cidade recebe o In-Verso, o primeiro Festival de Poesia Infantojuvenil. A proposta é incentivar a expressão artística, fortalecer a criatividade e ampliar o acesso à cultura por meio da palavra, da performance e da escrita. O projeto é uma realização do Instituto Bororó e do Arandu Ecopedagogia.\nA programação inclui oficinas de escrita poética, poesia falada e declamação com presença cênica, ministradas por Pedro Moreira, Tito Noleto e Tulasi Devi, além de um sarau de encerramento no dia 30 de junho com apresentações dos participantes e show do Trio Arandulinas.\nO In-Verso tem origem na Arandu Ecopedagogia, projeto de educação não formal em Pirenópolis, fundado em 2021 pela bióloga Aline Lino e pelo músico Marcus Lua. Durante as atividades teatrais, surgiram espontaneamente momentos de declamação de poemas autorais, além do interesse dos alunos pela Batalha do Vale, voltada à rima e ao improviso.