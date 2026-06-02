O príncipe William, herdeiro do trono britânico, costuma cumprir compromissos oficiais cercados por protocolos e regras de etiqueta. Longe dos eventos da realeza, porém, o filho mais velho do rei Charles 3º mantém uma rotina de encontros com amigos próximos, nos quais tenta passar despercebido.\nDe acordo com reportagem do jornal britânico Daily Mail, William costuma recorrer a disfarces para frequentar bares e acompanhar partidas de futebol sem chamar atenção. Entre os recursos utilizados estariam mudanças na aparência, como deixar a barba crescer ou raspá-la, além do uso de chapéus e da adoção de um sotaque galês.\nPríncipe William fatura milhões com o Ducado da Cornualha; saiba o valor\nPríncipe William visita o Pão de Açúcar e recebe chave do Rio em agenda antes da COP30\nKate Middleton celebra fim da quimioterapia