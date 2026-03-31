O forte som dos tambores e uma cidade iluminada por tochas acesas acima das cabeças dos farricocos anunciam, às 23h59 desta quarta-feira (1º), que a Procissão do Fogaréu vai sair às ruas. A tradição simboliza a busca e a prisão de Jesus Cristo e é realizada anualmente durante a Semana Santa da cidade de Goiás, atraindo milhares de fiéis e turistas. Completando 281 anos em 2026, o Fogaréu reafirma a identidade do vilaboense, destaca Guilherme Antônio de Siqueira, presidente da Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat).\n“A importância da produção e manutenção do Fogaréu é para a cidade de Goiás, para o Estado e, arriscamos dizer, para o Brasil inteiro, mostrando como uma tradição se perpetua por séculos”, diz o presidente. “É uma forma da gente reafirmar nossa identidade vilaboense, não só no sentido cultural. Mostra a devoção e fé do povo e da cidade e a responsabilidade que nós temos por inspirar tantos outros lugares a realizar a Procissão, como Ouro Preto, em Minas Gerais, Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, e Caxias, no Maranhão”, complementa.