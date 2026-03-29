A cidade de Goiás vai se tornar o endereço de milhares de fãs da Procissão do Fogaréu. A encenação da caça a Jesus pelos soldados romanos será realizada à meia-noite da quarta-feira (1º). Os farricocos saem da porta da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, passando pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde ocorre a encenação da última ceia, até Igreja de São Francisco, que representa o Monte das Oliveiras.\nOutro destino movimentado será Pirenópolis, que vai receber o DJ alemão Stephan Bodzin, principal atração do Experience Festival 2026. Em Goiânia, na quarta-feira, no Teatro Escola Basileu França, tem a estreia do espetáculo Eu Onça, inspirado na obra de João Guimarães Rosa, protagonizado pelo ator Guido Campos e com concepção de Henrique Rodovalho. Divirta-se!\nQuarta-feira (1º)\nInstrumental