Desde criança, Rogério Divino Ortiz Camargo Filho, de 17 anos, assistia e se emocionava com a Procissão do Fogaréu saindo pelas ruas da cidade de Goiás. Ele tinha um motivo a mais para tanta admiração: seu tio, o funcionário público João Conceição da Silva, de 61 anos, era um dos farricocos — e não era um qualquer. Conhecido por todos a sua volta como João Coxinha, o tio de Rogério é uma espécie de mestre quando o assunto é Fogaréu: ele exerceu a função com orgulho por 40 anos, se tornando o mais antigo farricoco do grupo. Neste ano, Coxinha passou a tocha para o sobrinho.\nHá exatamente um ano, o POPULAR acompanhava a aposentadoria de João. Na concentração da equipe que coloca a Procissão do Fogaréu nas ruas, ele se preparava para entrar em cena pela última vez e não escondia a emoção. A diferença, daquela vez, é que além da ansiedade para a encenação, ele também estava prestes a encerrar um ciclo. “É doído pensar que ano que vem eu não vou estar participando mais”, disse.