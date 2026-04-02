Entre fiéis e turistas curiosos, a Procissão do Fogaréu saiu às ruas da cidade de Goiás mais uma vez na madrugada desta quinta-feira (2). Tradição que completa 281 anos em 2026, é o ponto alto da programação da Semana Santa na cidade. Às 23h55 os primeiros toques de tambor começaram a ecoar em frente ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte, onde milhares de pessoas já estavam reunidas. A emoção toma conta quando as primeiras tochas são distribuídas ao público e acesas, iluminando o centro histórico da Antiga Vila Boa.\nQuando o relógio marcava 23h58, os primeiros farricocos chegavam, um a um e enfileirados, no local da concentração. Desde o ano passado, 60 farricocos integram a procissão, 20 a mais que nos anos anteriores, dando ainda mais impacto à encenação. Após dois minutos de cânticos, a fanfarra volta a assumir a trilha sonora. A caminhada de cerca de 1,5 quilômetros está prestes a começar.