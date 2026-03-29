O New York Festivals TV & Films Awards 2026, uma das mais importantes premiações internacionais nas áreas de artes e mídia, reconhece mais uma vez a excelência das produções da Globo. Nesta edição, três filmes do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo para Globoplay e TV Globo, estão indicados como finalistas na categoria Filmes: Longa-Metragem; duas séries da GloboNews estão indicadas como finalistas nas categorias Documentário e Programa de Notícias, respectivamente e duas reportagens especiais do Esporte, exibidas no ‘Esporte Espetacular’, são finalistas nas categorias Documentário Esportivo e Cobertura Esportiva sobre Justiça Social. E duas produções dos canais de variedades do catálogo do Globoplay foram destaque entre os projetos finalistas Os vencedores serão anunciados no dia 21 de maio, em cerimônia virtual.