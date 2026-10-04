Outubro chega ao Globoplay com uma programação que mistura novidade, nostalgia e diferentes maneiras de acompanhar histórias já conhecidas. Entre estreias internacionais, novelas brasileiras que retornam ao catálogo e produções que ganham uma nova linguagem, o mês aposta especialmente na força da teledramaturgia para atravessar diferentes gerações de espectadores.Entre as principais novidades está a estreia de Deha – Entre o Bem e o Mal, novela turca que chega à plataforma no dia 12. Vencedora do Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2025, a produção acompanha Devran (Aras Bulut İynemli), um prodígio da matemática que busca o reconhecimento do pai que o abandonou. A história combina drama familiar, ambição e o conflito entre diferentes ideias de justiça.As chamadas novelinhas verticais também ganham espaço. No dia 13, estreia A Vingança da Esposa Perfeita, produção turca centrada em Neslihan, que vê sua vida mudar depois de descobrir a traição do marido. O formato, pensado para o consumo pelo celular, transforma a experiência tradicional da novela em episódios mais curtos e de narrativa acelerada.A dramaturgia brasileira também reaparece em versões verticais dedicadas a personagens que ficaram na memória do público. Flora e Donatela de A Favorita estreia no dia 20, recuperando o duelo entre as personagens interpretadas por Patrícia Pillar e Claudia Raia. No dia 27, é a vez de Alexandre de A Viagem, com Guilherme Fontes, revisitando a trajetória do personagem e sua busca por vingança depois da morte.A nostalgia continua no Projeto Originalidade, que resgata novelas preservando sua exibição na íntegra. No dia 5, entra no catálogo Rock Story, sucesso de 2016 protagonizado por Vladimir Brichta, Alinne Moraes e Rafael Vitti. A trama acompanha o roqueiro Gui Santiago, que tenta retomar a carreira enquanto enfrenta conflitos profissionais e conjugais.Já o Projeto Resgate amplia o mergulho na memória da televisão brasileira com a chegada, no dia 12, das temporadas 5 a 7 de Sítio do Picapau Amarelo (2005-2007). Isabelle Drummond, no papel de Emília, está entre os rostos mais lembrados daquela fase da adaptação da obra de Monteiro Lobato. Fechando o mês, Vila Madalena retorna ao streaming no dia 19, recuperando a história de amor e recomeços protagonizada por Edson Celulari, Maitê Proença e Marcos Winter.Além das novelas, o Globoplay mantém em outubro uma programação ao vivo que reúne eventos especiais. No Dia das Crianças, em 12 de outubro, a plataforma exibe o Criança Esperança. A gastronomia ganha espaço a partir do dia 13 com a segunda temporada de Chef de Alto Nível, comandada por Ana Maria Braga ao lado dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto. Entre os dias 5 e 7, o público também poderá acompanhar o documentário O Testamento – O Segredo de Anita Harley, sobre a disputa pela herança da herdeira das Lojas Pernambucanas. Já no dia 11, a partir das 6h, o Círio de Nazaré será transmitido ao vivo em parceria com a TV Liberal, afiliada da Globo no Pará.CINEMA Para quem prefere uma sessão de cinema em casa, outubro reserva uma sequência de lançamentos do Telecine no streaming. A programação começa no dia 2 com A Fera do Pântano e segue, no dia 9, com Vingança Brutal, faroeste de ação estrelado por Pierce Brosnan e Samuel L. Jackson. No dia 16, chega O Beijo da Mulher-Aranha, drama musical protagonizado por Jennifer Lopez. Já no dia 23, o clima de Halloween toma conta da plataforma com A Noite dos Lobisomens, suspense com Frank Grillo. Fechando o mês, O Último Grande Assalto, com Russell Crowe, estreia no dia 30.O período ainda ganha uma programação especial com o Sinal Aberto Telecine, de 27 de outubro a 2 de novembro. Durante a ação, os seis canais do Telecine ficam liberados no Globoplay e na PayTV, enquanto 50 títulos podem ser assistidos sob demanda, entre eles O Corvo, Jogos Mortais X, Velozes & Furiosos 9 e Gato de Botas 2: O Último Pedido.