“O underground sempre alimentou o pop”. A reflexão de Bruno Caveira ajuda a explicar não apenas sua visão sobre a cena cultural, mas também a trajetória que construiu ao longo das últimas duas décadas. Entre garimpos sonoros, projetos autorais e pistas de dança, o DJ e produtor cultural ajudou a aproximar o público goiano de ritmos que circulavam longe dos circuitos mais convencionais, conectando a capital a sonoridades da América Latina, da África e de diferentes regiões do Brasil.\nPara celebrar a data, Caveira promove neste sábado (6), a partir das 21 horas, no Subverso Coffee Culture, a festa 20 Anos de Som. A programação reúne DJ Bill, de Belo Horizonte (MG), Mark b2b Pacheco, Ju Gonzaga e Cadelacéu b2b Manga, além de um set especial do anfitrião, que revisitará parte das referências que marcaram sua formação artística.