Com o título The Philosophical Foundations of Photography as a Means of Communication, ou Os Fundamentos Filosóficos da Fotografia como Meio de Comunicação, em tradução livre, o professor Guilherme Ghisoni da Silva, da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, acaba de publicar seu mais recente livro pelo selo germano-britânico Springer Nature, um dos mais prestigiados do mundo no campo acadêmico. “Conseguir publicar um livro nessa editora é um feito acadêmico bastante significativo em qualquer área do conhecimento. Além disso, a obra foi publicada na coleção de Filosofia da Synthese Library, que visa proporcionar um fórum para os melhores trabalhos atuais em áreas de alto rigor conceitual, como a teoria do conhecimento e a Filosofia da Ciência”, diz o autor.\nA obra traz um debate muito atual, elegendo a Fotografia como centro de uma abordagem filosófica, algo muito contemporâneo numa sociedade cada vez mais orientada pelo consumo de imagens. “O livro é bastante ambicioso e propõe o desenvolvimento de um novo campo de estudos na filosofia da fotografia, tendo em vista a elaboração de uma teoria da comunicação fotográfica”, acentua o autor. “O objetivo do livro é propor as bases filosóficas de uma teoria do modo como nos comunicamos por meio do uso de fotografias. A comunicação fotográfica é um fenômeno central em nossa cultura digital contemporânea, mas foi amplamente negligenciada por autoras e autores da filosofia da fotografia e da teoria da comunicação, de modo que ainda não tínhamos uma proposta de uma teoria geral da comunicação fotográfica”, acrescenta o pesquisador.