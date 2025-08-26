-VÍDEO (1.3302755)\nVocê já imaginou como seria a sua comemoração caso se aposentasse após 33 anos de trabalho? Os colegas de trabalho da professora Aline Aparecida da Silva Couto, de 50 anos, se reuniram e decoraram o carro da educadora com latas amarradas no engate e um deles ainda escreveu: ‘Enfim… Aposentei, buzine’. A brincadeira da equipe foi recebida por ela como uma homenagem pelos anos de trabalho, na cidade de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.\nOs motoristas que passaram pelas ruas do bairro Jardim Brasília Sul na tarde do dia 15 de agosto foram contagiados pelo 'convite', escrito no vidro traseiro do carro da professora: ‘Buzine’.\nO vídeo é do último dia em que fui à escola me despedir dos meus alunos, das minhas crianças e levar uma lembrancinha para eles”, disse a professora.