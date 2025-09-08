Todo campeão tem um ponto de partida. Antes das medalhas, dos títulos e da fama, existem histórias de treino, superação e descobertas. É nesse universo que o Profissão Repórter mergulha nesta terça-feira (9). As equipes de reportagem, comandadas por Caco Barcellos, vão até ginásios, projetos esportivos e competições para acompanhar as trajetórias de jovens que já se inspiram em ídolos, mas ainda buscam o sucesso no esporte.No ginásio do Flamengo, meninas de 4 a 8 anos participam de uma peneira que pode definir a nova geração da ginástica artística brasileira, sob a avaliação da experiente treinadora Georgette Vidôr, responsável por revelar nomes como Luisa Parente e Daniele Hypolito. A repórter cinematográfica Letícia Marotta acompanhou a rotina intensa das atletas do clube, que treinam até sete horas por dia. Entre elas, está Gabriela Bouças, de 16 anos, destaque nas barras assimétricas e já presente em pódios ao lado de Rebeca Andrade.Quem também impressiona é o jovem tenista carioca João Fonseca, de 19 anos, já figura entre os 50 melhores do mundo e inspira novos talentos no País, assim como foi com Gustavo Kuerten, o Guga, na década de 1990. No Rio de Janeiro, o projeto Tênis na Lagoa, fundado por Alexandre Borges, revelou Antonio Vitor, o Vitinho, que começou curioso pelas aulas gratuitas e hoje soma mais de 550 torneios, títulos nacionais e o troféu da Confederação Sul-Americana de Tênis. Agora, ele inicia uma nova fase: foi convidado, com bolsa, para estudar e competir no circuito universitário dos Estados Unidos. A trajetória foi acompanhada pelo repórter André Neves Sampaio.Nos morros do Santo Amaro e da Providência, localizados no Rio de Janeiro, projetos sociais têm transformado a vida de crianças e adolescentes por meio do skate e de oficinas profissionalizantes. No Santo Amaro, Ademar “Luquinhas” coordena aulas para 70 jovens. Já na Providência, Vinícius Martins construiu a primeira pista de skate em um morro do Brasil e hoje se emociona ao ver seus alunos praticando, lembrando das dificuldades que enfrentou na juventude, quando precisava engraxar sapatos e catar latinhas para manter seu próprio skate. A repórter Danielle Zampollo acompanhou os jovens dos dois projetos na viagem para disputar um campeonato em Itu, em São Paulo. A participação quase foi inviabilizada: a Kombi do instituto do Santo Amaro que faria o transporte quebrou na semana anterior, mas, na véspera, um parceiro conseguiu viabilizar a viagem com uma van.O Profissão Repórter desta terça começa mais tarde, logo depois da exibição do reality show Estrela da Casa.