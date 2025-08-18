Nesta terça-feira (19), o Profissão Repórter mergulha em histórias emocionantes que revelam diferentes caminhos da maternidade. Do gesto de amor de uma avó que se tornou barriga solidária para realizar o sonho da filha, à rotina dedicada de mães sociais e ao acolhimento temporário de famílias voluntárias, o programa mostra como laços de cuidado, afeto e superação podem transformar vidas da gestação à vida adulta.A engenheira Jéssica Bernardes, de 29 anos, foi diagnosticada na adolescência com esclerodermia sistêmica, doença rara que a impede de engravidar. Para realizar o sonho da filha, sua mãe, Luciani Mendonça, de 48 anos, se ofereceu como barriga solidária e assumiu a gestação da neta, Hadassa. Após oito meses de preparação médica e jurídica, apenas um embrião foi implantado e a tentativa foi bem-sucedida. Ao longo de três meses, a repórter Nathalia Tavolieri e os técnicos Carlos de Oliveira e Ibrahim Damasceno estiveram em Birigui, no interior de São Paulo, para registrar os momentos marcantes dessa maternidade nada convencional.Já Márcia Guedes, de 66 anos, divide a vida entre as duas filhas e o trabalho como Mãe Social na Aldeias Infantis SOS, uma organização internacional que, no Brasil, acolhe mais de 400 crianças e emprega 100 mães sociais. Em São Paulo, ela cuida de nove crianças vítimas de maus-tratos e abandono. Após o fim de um casamento de 35 anos, ela encontrou na profissão, regulamentada em 1987 e que exige dedicação integral, uma nova missão. Márcia faz todas as tarefas de uma mãe e defende que seu maior desafio é devolver a felicidade às crianças. Para ela, o trabalho é movido por amor incondicional: “Às vezes, tudo o que uma criança precisa ouvir é um eu te amo”.No Brasil, cerca de 35 mil crianças e adolescentes vivem em instituições ou lares provisórios, mas apenas 6,2% estão em famílias acolhedoras, apesar de o modelo ser defendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em São Paulo, o Instituto Fazendo História atua há mais de 20 anos nesse processo, em parceria com a prefeitura, e atualmente 21 famílias estão aptas a receber crianças de até 6 anos. Os repórteres Pedro Marum e Danielle Zampollo acompanharam de perto esse trabalho e mostram como famílias voluntárias oferecem cuidado e afeto até que a Justiça defina o futuro das crianças, seja o retorno à família de origem ou a adoção.A reportagem registrou ainda o caso do bebê Rhuan Miguel, cuja história familiar o Profissão Repórter acompanha há meses. Ele passou quatro meses com uma família acolhedora e, agora, a avó, dona Lourdes, conseguiu a guarda definitiva dele. A mãe, Lilian, apareceu no programa de 27 de maio deste ano, quando o Profissão mostrou a realidade da Cracolândia na capital paulista.O Profissão Repórter desta terça-feira vai ao ar logo depois da exibição do reality show Chef de Alto Nível.