Segundo dados da consultoria Ilos, existem hoje no Brasil cerca de 4,4 milhões de motoristas de caminhão e carretas. Eles são responsáveis por transportar a maioria dos bens e mercadorias que circulam pelo País. No Profissão Repórter que vai ao ar nesta terça-feira 16), as equipes de reportagem, comandadas por Caco Barcellos, percorrem milhares de quilômetros para revelar a dura rotina desses profissionais, suas histórias de família, superação e paixão pela estrada, além da tradicional festa em Itabaiana, no Sergipe, que celebra uma das profissões mais importantes do País.\nDurante nove dias, a videorrepórter Nathalia Tavolieri e o técnico de reportagem Carlos de Oliveira percorreram mais de 3 mil quilômetros por rodovias estaduais e federais, no Norte e Nordeste do Brasil, para acompanhar de perto a rotina desafiadora dos caminhoneiros brasileiros. Um dos personagens dessa edição é Luana Michele da Silva, que trabalha há oito anos como caminhoneira ao lado do marido e da filha pequena, enfrentando estradas precárias, altos custos e baixos fretes. Mesmo com a renda comprometida por diesel, pedágios e manutenção, o casal afirma que segue na profissão por paixão e resistência.