O Profissão Repórter desta terça-feira (28) investiga o mercado que movimenta milhões de brasileiros em busca de sucesso nas redes sociais. As equipes de reportagem do programa, comandadas por Caco Barcellos, mostram quem consegue transformar influência digital em negócio e quem ainda tenta prosperar nesse ambiente competitivo, abordando desde os coaches que prometem ensinar a ganhar dinheiro até pequenos empreendedores e criadores que fazem da internet seu principal meio de trabalho.\nOs repórteres Chico Bahia e Talita Marchiori mostram o contraste entre o sucesso de influenciadores como Lívia Brasil, que exibe nas redes uma vida de luxo e prosperidade, e a realidade da maioria dos brasileiros que tenta seguir o mesmo caminho. Segundo a pesquisadora Rosana Pinheiro Machado, cerca de 25 milhões de pessoas buscam ganhar dinheiro na internet, mas muitas acabam enfrentando dívidas e frustrações ao tentar reproduzir o desempenho de coaches e criadores bem-sucedidos.