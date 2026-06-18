O Pequenas Empresas e Grandes Negócios deste sábado (20) apresenta histórias que revelam diferentes caminhos do empreendedorismo, passando por alimentação, design, moda, tecnologia e acessórios. Os empreendimentos buscaram no planejamento e na visão estratégica, ferramentas para expandirem os seus negócios. O programa mostra como a busca por renda extra pode dar origem a negócios em expansão. Em Goiânia, três jovens professores criaram uma rede de quiosques especializada em frutas temperadas. A ideia nasceu de forma simples e ganhou espaço em shoppings ao apostar em combinações de sabores, visual tropical e consumo rápido, com destaque para frutas como manga, melão e abacaxi. Em pouco mais de um ano, o negócio chegou a sete unidades, entre operações próprias e franquias. Com o crescimento, os sócios deixaram as salas de aula para se dedicar integralmente à empresa. O quadro Brasil Criativo mostra iniciativas ligadas à criatividade e ao desenvolvimento de produtos. No Rio Grande do Sul, um empreendedor transformou uma ideia simples em um item patenteado ao criar, ao lado do pai, uma cadeira portátil que se transforma em bolsa, pensada para uso em parques, praias e eventos ao ar livre. O negócio começou com protótipos feitos em casa e conquistou espaço pelo design diferenciado e pela praticidade. Hoje, o produto é vendido em todo o País, com produção terceirizada e planos de expansão para outros mercados. Às vésperas do São João, a moda também entra no ritmo da festa. Em Pernambuco, uma empreendedora de um importante polo de confecção construiu sua marca voltada ao jeans após aprender o ofício ainda adolescente. O negócio começou com um único rolo de tecido e hoje produz cerca de 50 mil peças por ano, com estrutura que inclui loja física, oficina própria, produção terceirizada e base de distribuição em outro Estado. Gabriel Perez e Thomas Martin são dois pesquisadores que decidiram aplicar inteligência artificial à previsão do clima. Assim, surgiu uma empresa que desenvolveu solução de inteligência artificial capaz de analisar grandes volumes de dados e prever riscos climáticos com alta precisão. A ferramenta atende setores como agronegócio, energia, seguros, construção civil e infraestrutura, permitindo decisões antecipadas diante de eventos extremos. Com origem acadêmica e apoio à pesquisa, o negócio transformou conhecimento em serviço e hoje registra faturamento anual na casa dos milhões, apostando no crescimento da demanda por inteligência climática. Em São Paulo, a empreendedora Aline Neumann transformou a produção artesanal de acessórios em uma marca que valoriza ancestralidade, identidade e moda afro-contemporânea. Criada em 2015, a empresa começou com brincos feitos à mão e vendidos em feiras e pela internet. Hoje, desenvolve colares, anéis, tiaras e peças exclusivas com diferentes materiais, incluindo elementos vindos da África. O trabalho ganhou visibilidade ao participar de produções audiovisuais, com criações inspiradas em referências culturais específicas. Na novela das seis A Nobreza do Amor, a empreendedora foi convidada a criar acessórios inspirados na cultura massai. Depois da exibição, a marca ganhou mais visibilidade, seguidores e reconhecimento. Com peças de forte presença visual, fala de elegância, representatividade e liberdade de se vestir. O Pequenas Empresas e Grandes Negócios vai ao ar neste sábado (20). Tem direção geral de Fernanda Telles, produção executiva de Gabriel Jacome, coordenação de produção de Aline Gutierrez e redação final de Cristiane Ballerini.