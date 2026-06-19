A guarda compartilhada se tornou, pela primeira vez, o modelo mais adotado nos divórcios judiciais no Brasil, mas a prática ainda revela desigualdades e conflitos na criação dos filhos. Esse é o ponto de partida do GloboNews Especial Guarda Compartilhada – Cuidado Desigual, que vai ao ar nestaa segunda-feira (22), às 23h30, na GloboNews.\nDados do IBGE divulgados em 2024 mostram uma mudança inédita no perfil das separações no país: a guarda compartilhada passou a representar 44,6% dos casos, superando a guarda exclusiva materna, que soma 42,6%. Apesar do avanço em relação a 2014, quando correspondia a apenas 7,14% das separações, o programa mostra que a realidade ainda é marcada por desequilíbrios na divisão de responsabilidades e por relações frequentemente atravessadas por conflitos. O especial acompanha a rotina de famílias que vivem esse arranjo e a atuação do sistema de Justiça, além de reunir especialistas e profissionais que lidam diretamente com esses casos para discutir até que ponto o modelo garante, de fato, uma parentalidade equilibrada.