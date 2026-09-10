Da recuperação de espécies vítimas do tráfico, de maus-tratos e de acidentes até projetos de reintrodução em seus hábitats originais, o Globo Repórter desta sexta-feira (11) acompanha o trabalho de brasileiros dedicados a devolver animais silvestres à natureza e mostra como a proteção da fauna também contribui para a preservação de florestas e ecossistemas inteiros.As reportagens de Fernanda Grael e Fabio Castro percorrem diferentes regiões do País para mostrar iniciativas que unem ciência, reabilitação e conservação. Em Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães, a equipe visita um santuário que abriga elefantas asiáticas resgatadas de circos e zoológicos da América do Sul. Em uma área de mais de 330 mil metros quadrados no Cerrado, os animais recuperam comportamentos naturais e vivem em grupos, sob cuidados especializados.No Estado do Rio de Janeiro, o programa acompanha um projeto que tem reintroduzido antas na Mata Atlântica após mais de um século sem registros da espécie na região. O trabalho já permitiu o nascimento de filhotes em vida livre e ajuda a restaurar processos ecológicos fundamentais para a regeneração da floresta. A equipe mostra como o monitoramento contínuo contribui para o sucesso da iniciativa.A edição também registra o trabalho de centros de reabilitação que recebem animais vítimas da ação humana. Entre as histórias acompanhadas está a de uma capivara resgatada após um episódio de violência no Rio de Janeiro em março deste ano, além de aves, mamíferos e répteis que passam por tratamento antes de retornarem à natureza.O programa mostra ainda uma operação de repatriação de fauna que transporta animais resgatados do tráfico para seus biomas de origem, incluindo uma arara-canindé que viaja do Rio de Janeiro ao Cerrado em uma complexa ação envolvendo equipes ambientais, o Ibama, companhias aéreas e instituições de conservação.Na Bahia, o Globo Repórter acompanha os resultados do projeto de reintrodução das araras-vermelhas em Porto Seguro (BA), que já registrou reprodução em vida livre, e revela os desafios atuais para salvar a ararinha-azul. Extinta na natureza há mais de duas décadas, a espécie é alvo de um esforço de conservação que mobiliza pesquisadores, órgãos ambientais e moradores de Curaçá, no sertão baiano.Ao longo da edição, especialistas explicam por que a reintrodução de animais não beneficia apenas as espécies ameaçadas, mas também a saúde dos ecossistemas. Animais como antas, por exemplo, desempenham papel essencial na dispersão de sementes e na regeneração das florestas, contribuindo inclusive para a captura de carbono.Em sua propriedade em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o cantor Ney Matogrosso mantém, há mais de duas décadas, um espaço utilizado na soltura de animais recuperados. A área, inserida na Mata Atlântica, integra o trabalho realizado por instituições que recebem animais vítimas do tráfico, do cativeiro irregular e de outras situações de risco. No programa desta sexta-feira, Ney acompanha a equipe de reportagem durante a devolução à natureza de duas aves resgatadas e fala sobre sua relação com a preservação ambiental. “Amar não é estar preso. Deixa ir”, afirma o artista.