A cozinha mais animada do GNT está de volta, a partir de 21 de janeiro. Na segunda temporada de Diogo na Cozinha, o cantor e compositor Diogo Nogueira volta a abrir as portas de sua casa, no Rio de Janeiro, cenário ideal para receber os amigos em um encontro regado a afeto, música e comida, capaz de encantar todos os sentidos.\nO anfitrião convida o público para se sentar à mesa com ele e seus convidados, em um ambiente íntimo e descontraído, onde se compartilham histórias e receitas deliciosas temperadas com uma boa porção de melodias inspiradoras, interpretadas por nomes de diferentes gerações da música brasileira.\nEntre um preparo e outro, misturando sabores inesquecíveis com ritmos que fazem parte da identidade do Brasil, Diogo recebe Xande de Pilares, Toni Garrido, Marcelo D2, Mart’nália, Os Garotin, Alcione, Ângela Nogueira, Xamã, Marvvila, Leci Brandão, BK, Lucy Alves, Larissa Cruz, Zeca Pagodinho, Sereno e Sombrinha do Fundo de Quintal, Teresa Cristina, Pretinho da Serrinha, Marina Sena, Vitor Kley, Luedji Luna e Gabi Melim, além de Dilsinho e Arlindinho para conversas que passam por momentos de carreira e intimidade.