O Em Família com Eliana deste domingo (12) traz de volta, na competição musical, as três famílias mais votadas na repescagem da votação pelo Gshow. Das seis famílias eliminadas nas semanas anteriores, três voltam para a disputa, reveladas por Eliana no palco do programa. Essas famílias ganham uma nova oportunidade e se apresentam novamente, e, após a avaliação da equipe de jurados - nesta edição formada pelos atores Amaury Lorenzo e Samuel de Assis, e pelas cantoras Roberta Miranda e Manu Bahtidão -, uma delas será escolhida como uma das quatro semifinalistas.Os convidados participam ao lado de suas famílias: Samuel de Assis chega acompanhado pelas irmãs Simone e Sueli, enquanto Amaury Lorenzo divide o momento com a mãe, dona Maria de Fátima, e a irmã Edilma. Nos musicais, Roberta Miranda interpreta clássicos como A Majestade e o Sabiá e Vá com Deus; e Manu Bahtidão mostra os hits Quem Disse que o Amor é Bom e Daqui pra Sempre.O público também conhecerá a casa e a família Belutti, da dupla Marcos e Belutti. Eliana visita a residência do cantor, em São Paulo, e revela a intimidade longe dos palcos. A gravação também dá origem ao spin-off Em Família com Eliana: Pode Entrar, que, além da entrevista, conta com apresentações musicais da dupla, e é exibido no GNT na terça-feira (14), às 22h45, e disponível para assinantes Premium do Globoplay.O Em Família com Eliana é apresentado por Eliana, dirigido por Geninho Simonetti e produzido por Polly Silva, com roteiro final de Raq Affonso. A direção de gênero é de Monica Almeida.Já o spin-off Em Família com Eliana: Pode Entrar, no GNT, é apresentado por Eliana, tem direção de Geninho Simonetti e roteiro final de Raq Affonso. A produção dos conteúdos é dos Estúdios Globo.